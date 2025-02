Thesocialpost.it - Zelensky disegna il futuro: “Trattative di pace, ma senza la Nato vogliamo l’atomica”

In un’intervista esclusiva con il giornalista britannico Piers Morgan, il presidente ucraino Volodymyrha espresso una posizione inedita, aprendo alla possibilità di negoziare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin. Questo cambiamento di tono segna un punto di svolta significativo nella sua leadership, che finora si era contraddistinta per un’intransigenza granitica.ha dichiarato di essere pronto a sedersi al tavolo dellecon Putin “se questa è l’unica via per lain Ucraina e per non perdere altre vite”. Pur continuando a considerare Putin “un nemico“, il presidente ucraino sembra ora pronto a fare un passo indietro rispetto alla sua precedente posizione inflessibile. Dopo tre anni di guerra, le circostanze sono cambiate e la priorità è di evitare ulteriori sacrifici umani.