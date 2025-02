Puntomagazine.it - Zelensky apre alla possibilità di negoziati diretti con Putin: “Se è l’unica via per la pace”

diconper fermare la guerra e salvare vite, mentre gli Stati Uniti discutono sugli investimenti nelle terre rare ucraineA tre anni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il presidente Volodymyrha dichiarato di essere disposto a intrndere “” con Vladimir, qualora fossesoluzione per garantire lae salvare le vite dei cittadini ucraini. In un’intervista esclusiva con il giornalista britannico Piers Morgan,ha affermato che, se il dialogo diretto dovesse esserevia per porre fine al conflitto, sarebbe pronto a perseguirlo. Tuttavia, ha specificato di non escludere una trattativa multilaterale, in cui possano essere coinvolti anche gli Stati Uniti e l’Unione Europea.