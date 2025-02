Lanotiziagiornale.it - Zelensky apre ai negoziati di Pace con Putin, ma per trattare pretende truppe occidentali sul suolo ucraino, l’ingresso di Kiev alla Nato e l’okay a dotarsi di armi nucleari

Dopo quasi tre anni di sanguinosa guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di una trattativa diretta con Vladimir Putin per porre fine al conflitto. È accaduto ieri sera, durante un'intervista con il giornalista britannico Piers Morgan, quando, sorprendendo tutti, ha dichiarato di essere disposto a impegnarsi in colloqui diretti con l'omologo russo "se questa è l'unica soluzione per portare la pace ai cittadini ucraini"."Non sarò gentile con lui. Lo considero un nemico e, a dire il vero, credo che anche lui mi consideri un nemico", ha aggiunto il leader di Kiev che, fino a ieri, aveva sempre escluso la possibilità di dialogare con lo zar russo.