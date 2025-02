Sport.quotidiano.net - Zaniolo, kean e i bad guys del pallone. Inquietudine e talento. La sfida orgogliosa di Nico figliol prodigo

L’irrequietezza come indizio del. Da Caravaggio a Vasco Rossi, da Modigliani a George Best passando per River Phoenix e Rimbaud, quante volte l’arte si è accompagnata all’? A quel sentimento che divora l’anima ma, allo stesso tempo, l’accende, facendole raggiungere picchi di inusitata bellezza creativa? Nel suo piccolo calcistico,lòda Massa, 25 anni di tormenti ed estasi dietro a un, sembra appartenere alla categoria. Un calciatore battezzato nell’acqua della polemica, un bad guy (per dirla col titolo di una serie televisiva che se non l’avete vista correte subito ad accendere la tv) che proprio per via di quel carattere ha per adesso mostrato solo in sedicesimi l’enormeche il dio del calcio gli ha concesso. Perché per caratteristiche potenziali,potrebbe davvero dirsi un top player del: una forza nelle gambe che lo fa resistere alle martellate violente dei difensori-fabbri avversari; e poi un sinistro che è allo stesso tempo grande berta e violino.