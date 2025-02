Internews24.com - Zalewski Inter, Ranocchia stregato dal nerazzurro: «Ecco perchè mi piace, in pochi avrebbero fatto…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’exdal nuovo acquisto del club,e da cosa è rimasto impressionato Andreavenuto a Radio Serie A dove ha parlato del derby Milane del colpo. Un estratto:SU MILAN– «E’ stata una bella partita, che poi è importante per il movimento calcio che ci siano queste partite con questa qualità e intensità. L’ha fatto la solita partita, una partita di livello. E’ stata molto sfortunata con gli episodi però io credo che alla fine si possano ritenere soddisfatti perché comunque aminuti dalla fine erano in svantaggio quindi l’hanno recuperata. Non credo che incida molto per il proseguo mentale anzi, l’è una squadra solida che ha una mentalità ormai vincente da tanti anni.