Zalewski Inter la presentazione ufficiale in grande stile | il polacco in versione… hacker! – VIDEO

Ormai da alcuni giorni Nicolaè un nuovo giocatore nerazzurro: il calciomercatoha chiuso il colpo dalla Roma in extremis, riuscendo a tesserarlo in tempo per convocarlo per la gara contro il Milan. Proprio nel derby, l'esternoclasse 2002 ha fatto il suo esordio risultando decisivo con quell'assist finale di petto per il gol del pareggio di de Vrij. Il giorno dopo ha completato le visite mediche di rito al CONI ed è passato in sede nerazzurra per registrare alcuni contenuti social. Tra questi contenuti, i nerazzurri oggi hanno pubblicato ildirealizzato daMedia House. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)In questo simpatico filmato, giocando sul fatto di aver completato nello spazio di poche ore il suo passaggio dalla Roma,viene presentato in versione '', impegnato in una corsa contro il tempo per entrare nel nuovo sistema di gioco.