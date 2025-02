Inter-news.it - Zalewski fa gruppo: a Firenze con l’Inter nonostante l’indisponibilità!

Leggi su Inter-news.it

Il recupero di Fiorentina-Inter impone l’inutilizzo della new entry Nicola. Il centrocampista polacco, però, non lascia ile parte alla volta dilanciando un chiaro segnale.REGOLE DA RISPETTARE – Domani sera, all’Artemio Franchi diripartirà da dove aveva interrotto lo scorso primo dicembre. Ovvero pochi secondi prima dal malore di Edoardo Bove, avvenuto al 17? del primo tempo, quando la sfida contro la Fiorentina era ancora ferma sullo 0-0. Nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A, dunque, Simone Inzaghi dovrà rispettare una serie di norme che ogni partita da riprendere impone. Tra queste c’è l’impossibilità di schierare in campo Nicola, l’innesto regalatogli dalla dirigenza nerazzurra nel mercato di gennaio. Ma il giovane, in prestito dalla Roma, pur essendo indisponibile è partito alla volta diinsieme a tutto ilInter.