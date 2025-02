Biccy.it - Zagato sul caso Fedez e Chiara: “Mi hanno detto cose allucinanti”

Nicole Pallado e Gianmarcola settimana scorsaannunciato una puntata speciale del loro podcast Tavolo Parcheggio. Con i due youtuber avrebbe dovuto esserci “un’amica” diFerragni che avrebbe fatto delle rivelazioni particolari, con dettagli esclusivi che andavano oltre a quando raccontato da Fabrizio Corona. La ragazza in questione ha registrato la sua ospitata a Tavolo Parcheggio, ma il giorno prima della pubblicazione della puntata si è tirata indietro “per paura”. Adesso in un video condiviso su TikTok,ha svelato come sono andate leed ha specificato che la sedicente amica dei Ferragnez avrebbe fatto delle rivelazioni, esagerate e pericolose. Stando alle dizioni di Gianmarco sarebbero venute fuorimolto più forti di quelle raccontate da Corona a Falsissimo.