Dayitalianews.com - Zafferana Etnea, nascondeva in casa fucili e munizioni, arrestato 38enne

I militari della Stazione dihannounincensurato del posto, poiché responsabile di detenzione di armi clandestine.Al riguardo, era prima mattina quando i Carabinieri, durante un servizio di perlustrazione delle periferie rurali del paese, hanno udito l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.Immediatamente l’equipaggio hala marcia per individuare il punto esatto da cui era stato esploso quel colpi, intuendo che proveniva dall’abitazione del, una villetta circondata da ampi spazi verdi. L’immediata sinergia informativa, con gli operatori della Centrale Operativa, ha consentito ai Carabinieri di accertare che l’uomo non era in possesso di alcun porto d’armi né di autorizzazioni alla detenzione dio pistole, pertanto gli uomini dell’Arma hanno deciso di chiedere l’ausilio del nucleo Cinofili di Nicolosi per procedere ad una perquisizione.