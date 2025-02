Calciomercato.it - Yildiz via dalla Juventus: “150 milioni e Osimhen in attacco”

Nuove voci sul fantasista bianconero dopo il blitz di Jorge Mendes e l’incontro i genitori del numero 10Lasi sveglia nella ripresa contro l’Empoli, rifilando un poker di reti ai toscani con Kolo Muani ancora in evidenza. Doppietta decisiva del francese, prima delle reti finali realizzate da Vlahovic e Conceicao.Kenan(LaPresse) – Calciomercato.itUn toccasana per Thiago Motta e la squadra bianconera, in crisi di risultati dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Benfica. Adesso per la ‘Vecchia Signora’ c’è l’ostacolo Como nell’anticipo di venerdì, con la Juve a caccia dei tre punti per risalire ulteriormente la classifica nella corsa per un posto in Champions League. Contro l’Empoli ha fatto discutere il cambio sul 2-1 di, fino a quel momento uno dei migliori in campo.