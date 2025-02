Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, è del numero 10 bianconero il gol del mese di gennaio in Serie A. Il VIDEO infiamma i tifosi

di RedazioneNews24, il gioiello turco è sempre più decisivo per i bianconeri. Suo il gol deldiÈ di Kenanil gol deldiinA. Lo ha annunciato proprio laA sui propri canali social: si tratta della rete realizzata dal10nel derby contro il Torino.? Questa gemma di Kenansi aggiudica l'@IliadItalia Goal Of The Month –! ? pic.twitter.com/dL4NfNKkrr— LegaA (@A) February 5, 2025La partita è poi terminata 1-1, ma ad aprire il derby della Mole era stata questa prodezza dicon il piede debole.