Xbox Game Pass | Giochi di Febbraio 2025 per gli abbonati

Microsoft continua ad arricchire l’offerta dicon nuovi titoli e aggiornamenti imperdibili. Questo mese glipossono immergersi in avventure mozzafiato, esplorare galassie lontane e affrontare epiche battaglie in mondi fantastici. Scopriamo insieme tutto quello che il servizio ha da offrire!rbrain.netDisponibili da OggiFar Cry New Dawn (Cloud, Console e PC) – 4Ritornate a Hope County, ora trasformata in un mondo post-apocalittico, 17 anni dopo un devastante disastro nucleare. Difendetevi dai temibili Highwaymen e lottate per la sopravvivenza in questo spin-off open world della celebre saga di Ubisoft.In Arrivo PrestoAnother Crab’s Treasure (Console) – 5Un originale soulslike ambientato in un mondo subacqueo in rovina.