Zonawrestling.net - WWE: Teaser inquietante a NXT, una fazione misteriosa pronta a sconvolgere Vengeance Day

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di NXT del 4 febbraio è stato piuttosto interessante. La puntata ha messo al centro l’attesa perDay, e ilintrigante mandato in onda alla fine dello show ha lasciato i fan con molte domande e grandi aspettative su ciò che potrebbe accadere all’evento.I fan di NXT hanno notato diversi indizi durante gli show, tra cui glitch e schermate con barre colorate, tutti elementi che sembrano anticipare qualcosa in vista diDay. Ora abbiamo un’idea più chiara di cosa potrebbe accadere.Negli ultimi momenti dell’episodio di questa settimana, le barre colorate sono riapparse. Subito dopo, sullo schermo è comparso il logo diDay, seguito dall’immagine di quattro figure in silhouette. Sebbene non sia possibile identificarle, era chiaro che facessero parte di un gruppo.