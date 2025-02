Zonawrestling.net - WWE Royal Rumble 2025 – Review

Come i lettori di lunga data forse ricorderanno, laè stata, è e presumibilmente sempre sarà il mio evento di wrestling preferito. La motivazione è presto detta: il conto alla rovescia che preannuncia un nuovo ingresso durante il match, preceduto da quei due secondi di silenzio assoluto, è il preludio di una “sorpresa”, piccola o grande che sia. In aggiunta a questo elemento ludico profondamente apprezzato da chi vi scrive, laè un vero e proprio banco di prova per il booking team in vista di Wrestlemania: rivalità pregresse possono avere dei revamp improvvisi, così come vere e proprie faide possono trovare la loro genesi nel corso della rissa reale. Questo evento sarà stato all’altezza della sua fama? Scopriamolo assieme! Brace yourselves guys, let’s begin!iIMATCHWomen’sMatch for a World Championship Match at Wrestlemania (70:20)Lafemminile è stata nel complesso ben strutturata e gestita, condita con tanti innesti dalla TNA e da NXT, il ritorno di tre leggende come Nikki Bella, Charlotte Flair e Trish Stratus e l’ingresso che ha registrato il pop più fragoroso della serata, quello di Alexa Bliss.