WWE | Jade Cargill vicina al rientro?

è stata fuori dai programmi della WWE da quel brutale attacco nel backstage dell’episodio del 22 novembre di SmackDown, e i fan hanno atteso il suo ritorno da allora. Ora, sembra che si stia avndo al suo ritorno, e WrestleMania 41 potrebbe essere il palcoscenico perfetto per questo. Secondo PWInsider,è stata avvistata al WWE Performance Center di Orlando, mentre si allenava sia lunedì che martedì. La convinzione all’interno della WWE è che sarà pronta a competere in tempo per WrestleMania 41.La WWE ha giocato la carta dell’infortunio quandoè stata attaccata nel backstage, lasciando i fan a chiedersi se si fosse fatta male davvero. All’inizio, si è ipotizzato che avesse subito un vero infortunio che avrebbe potuto tenerla fuori per tre mesi o più.