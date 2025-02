Zonawrestling.net - WWE: Fandango riflette sul suo ritorno a NXT e si prepara alla sfida contro Lexis King

è tornato in NXT, e il suoè stato accompagnato da un mix di emozioni. Dopo quasi quattro anni di assenza, l’ex membro dei Breezango ha fatto un’apparizione a sorpresa nell’episodio di NXT del 4 febbraio,ndo il campione della NXT Heritage Cup,, per organizzare un match titolato per la settimana prossima.Yooooooo! NO ONE was expecting this!!! #WWENXT pic.twitter.com/pGKpDXDUmP— WWE (@WWE) February 5, 2025 Well that changes EVERYTHING! JDC vs. @WWE for the Heritage Cup NEXT WEEK?!? #WWENXT pic.twitter.com/L6SLiJQNF0— WWE (@WWE) February 5, 2025 Ora, in un’esclusiva digitale di NXT,ha rotto il silenzio su cosa significhi per lui questo: “Con un sorriso da orecchio a orecchio, sinceramente emozionato, ma mi sono appena rotto le Ferragamo, quindi è una giornata agrodolce per me.