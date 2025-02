Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page provoca Je’Von Evans, il match a Vengeance Day si farà?

Leggi su Zonawrestling.net

ha un incontro in programma perDay il 15 febbraio, ma tutto dipende dal fatto cheottenga l’idoneità medica per combattere. Durante l’episodio di NXT del 4 febbraio 2025, la General Manager Ava era pronta a sospendereper aver ignorato ripetutamente i consigli dei medici e per aver attaccatononostante una grave lesione alla mascella.Prima che la sospensione diventasse ufficiale, però,è intervenuto con una proposta alternativa:potrà affrontarlo sul ring. Ava ha accettato la sfida, ma ha chiarito che l’incontro si svolgerà solo sericeverà il via libera dai medici. Are we getting @OfficialEGO vs. @WWEJeVonat #Day???#WWENXT pic.twitter.com/ixjrbKwnvy— WWE (@WWE) February 5, 2025 La giovane star di NXT sta ancora lottando con una mascella bloccata da fili metallici dal 17 dicembre, quandolo ha brutalmente attaccato, dando inizio a una delle rivalità più accese di NXT.