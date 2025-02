Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi si celerebbe dietro il misterioso videoclip visto a NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Come vi abbiamo riportato, ieri notte a NXT è andato in onda un misterioin cui sono apparse quattro figure dall’identità sconosciuta. Il riferimento a Vengeance Day lascia intendere che i quattro siano pronti a palesarsi in quell’occasione.chi potrebbe celarsiqueste sagome.I possibili nomiUn utente social sarebbe riuscito a dare un nome ed un volte alle quattro misteriose sagome apparse sul finire della puntata di NXT di ieri notte. Secondo l’utente dovrebbe trattarsi di Shaquon Shugars (conosciuto come Lucky Ali nelle indies) che ha firmato con la WWE nel 2023 salvo poi infortunarsi al ginocchio, Cutler James arrivato tramite in NIL Program e regolarmente apparso a Level Up, Dion Lennox arrivato nel 2023 e apparso anch’egli a Level Up e infine Keanu Carver ex giocatore di football collegiale arrivato nel 2023 e con partecipazione all’NXT Breakout Tournament, ma soli 10 match all’attivo in tutto.