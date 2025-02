Zonawrestling.net - WWE: Dalla Royal Rumble al grande schermo? Alexa Bliss attira l’attenzione di Hollywood

Il sorprendente ritorno dialla Women’s2025 non è stato solo unmomento per la WWE, ma ha anchetodegli insider di. Secondo PWInsider, la reazione travolgente suscitata daall’evento l’ha messa nel mirino dei dirigenti dell’intrattenimento, che stanno attivamente cercando talenti WWE per possibili ruoli in film e serie TV.Con l’accordo tra WWE e Netflix che rende la compagnia più visibile che mai, le fonti dell’industria stanno osservando con maggiore attenzione le superstar WWE, alla ricerca di crossover nel mondo dell’intrattenimento mainstream. Il ritorno diha spiccato non solo per il segreto che lo circondava, ma anche per l’esplosione di entusiasmo dei fan quando la sua musica è partita, annunciandola come la 21ª partecipante.