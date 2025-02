Zonawrestling.net - WWE: Dakota Kai pronta a tornare, rientro imminente dopo la commozione cerebrale

Kai è quasisul ring.essere stata fuori combattimento per due settimane a causa di una, sembra che la star delle Damage CTRL sia finalmente vicina al suo ritorno. Secondo PWInsider, Kai è sul punto di rientrare e una fonte ritiene che potrebbeentro la fine del mese o anche prima.Kai ha subito l’infortunio durante un match di coppia a RAW insieme a IYO SKY contro Zoey Stark e Shayna Baszler. Sebbene il momento esatto dell’impatto non sia stato confermato, si ritiene che abbia avuto una brutta cadutaun Missile Dropkick. Il protocollo per le commozioni cerebrali della WWE è molto rigido, il che significa che è stata costretta a rimanere fuori fino a quando non sarà completamente guarita.Kai fuori dalla Rumble, maa rientrare in scenaQuesto contrattempo ha tenuto Kai fuori dalla Royal Rumble, costringendo la WWE a modificare eventuali piani per le Damage CTRL durante l’evento.