Zonawrestling.net - WWE: Chi affronterà Charlotte Flair a WrestleMania? Lei non ha fretta di decidere

Leggi su Zonawrestling.net

sta lasciando tutti nel dubbio riguardo ai suoi piani pere non hadi prendere una decisione. Dopo aver vinto la Women’s Royal Rumble 2025,si è fatta vedere sia a RAW che a NXT, lasciando fan e campionesse a chiedersi chi sfiderà sul palcoscenico più importante di tutti.Nell’episodio di RAW del 3 febbraio, Rhea Ripley non ha perso tempo e ha subito chiamato in causa, esortandola a scegliere un rematch per il WWE Women’s World Championship. Invece di dare una risposta immediata,ha detto alla campionessa che avrebbe fatto un giro prima di. Ha mantenuto la promessa, facendo tappa a NXT il 4 febbraio per confrontarsi con l’NXT Women’s Champion Giulia, Roxanne Perez e Bayley durante il Vengeance Day Championship Summit.