WWE: Alexa Bliss cambia brand, il suo futuro è a SmackDown

sta ufficialmente passando a. Dopo le speculazioni su dove sarebbe finita, tra RAW e, la WWE ha ora preso la sua decisione definitiva. Inizialmente,doveva far parte di RAW, ma discussioni interne hanno portato la WWE are idea. Secondo PWInsider, le proposte creative per il suo personaggio ahanno guadagnato terreno, e ora la compagnia sta portando avanti il piano al 100%.: Un’alleanza con i Wyatt Sicks o un percorso da solista?Una delle domande più grandi sul ritorno diè se si unirà ai Wyatt Sicks. La WWE inizialmente voleva inserirla nella fazione, ma i negoziati contrattuali hanno ritardato il suo ritorno, mettendo i piani in pausa. Ora che è ufficialmente tornata, c’è una reale possibilità che la WWE riprenda quell’idea.