Oasport.it - WTA Cluj 2025: Katerina Siniakova accede agli ottavi, Anhelina Kalinina implacabile

Il torneo WTA 250 di-Napocaha proposto cinque partite nella giornata odierna: due valevoli per i sedicesimi di finale e due che hanno aperto le danze degli. Il primo scontro, durato 2 ore e 46 minuti, è stato quello tra la testa di serie numero cinque,, e la britannica Francesca Jones. L’atleta ceca ha messo sin da subito in chiaro le cose: tre ace nel primo set e la prima di servizio ha fatto la differenza. 71% e 22 punti su 31 totali disponibili conquistati.Francesca Jones non ha mollato e dopo il 6-4 dell’avversaria, è riuscita a portare a casa il secondo set per 7-6.ha poi aumentato il ritmo conquistando il terzo set con lo score di 6-4. Il secondo match, valevole per glidi finale, ha visto affrontarsi, quarta testa di serie nel tabellone, e Suzan Lamens.