Anteprima24.it - #Women & Other Neet Lab: Opportunità per neet, giovani e donne under 35 del Vallo di Diano.

Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo del progetto è creare un ecosistema dinamico e partecipato per sostenere la crescita professionale e culturale deidell’area interna deldie valorizzare le idee creative e innovative di nuove attività profit e no profit. Le prime azioni attivate sono inerenti all’attività di Front Office, Orientamento, Coaching e Fundraising, elementi fondamentali per la partecipazione attiva avviate presso lo Sportello di Orientamento attivo al Centro Sociale Pino Palidano a Sala Consilina (nella foto) aperto al pubblico il venerdì dalle h16:00 alle 20:00.Per dare spazio alla creatività, all’espressione e al talento sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi di formazione di “Fumetto”, “Apprendiste Digitali” e “Personal Shopper”, attività che non mancheranno di offrire l’di partecipare a uno stage remunerato finale della durata di un mese.