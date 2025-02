Dilei.it - Wilma Goich a La Volta Buona, la morte della figlia e il gesto mai perdonato a Edoardo Vianello

Leggi su Dilei.it

è stata di nuovo ospite del salotto di Caterina Balivo che, memore delle ultime dichiarazioni dia La, ha colto la palla al balzo per chiedere alla cantante se mai sarà possibile una nuova reunion dei Vianella. La risposta è stata molto chiara: praticamente impossibile. La domandaBalivo ha scaturito, però, una reazione piuttosto forteche ha ricordato ilmaiall’ex marito quando la loro, Susanna, è venuta a mancare nel 2020.Lo sfogo dicontroNon tutte le storie finiscono bene e i motivi possono essere davvero tanti. C’è chi riesce a mantenere buoni rapporti con l’ex partner, chi si allontana per poi riavvicinarsi quando i tempi sono maturi per entrambi e chi, al contrario, non riesce più a ritrovarsi.