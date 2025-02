Movieplayer.it - Wicked, Lin-Manuel Miranda spiega perché non è stato contattato per un ruolo nel musical

Leggi su Movieplayer.it

L'attore e compositore eracoinvolto nel precedente film di Jon M. Chu, In the Heights, ma non nell'ultimo successo della Universal Lin-ha recentementetonon èscritturato in. Dopo aver scritto e interpretato Hamilton, aver composto le canzoni di Oceania e Encanto per la Disney e il suo coinvolgimento nell'adattamento cinematografico del suoIn the Heights,è da tempo in prima linea nel mondo dei. Proprio In the Heights eradiretto da Jon M. Chu, che ha diretto anchee sarà dietro la macchina da presa anche del sequel,: For Good. Nonostante il legame trae Chu con i, l'attore e compositore non èper entrare .