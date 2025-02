Screenworld.it - Whatsapp: l’arrivo della terza spunta blu per gli screenshot è una bufala? Capiamo cos’è successo

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlareblu supossibilità di capire chi sta catturando unonostra chat. Anche noi siamo caduti nella trappola e abbiamo riportato la notizia. Ecco, è con un profondo mea culpa che ammettiamo lo sbaglio e riportiamo (questa volta per davvero, forse), la news reale e verificata. Questo perchéblu sembra se ne parli da anni, ma è una feature che non è mai arrivata davvero, ma soprattutto quella delle ultime ore è sostanzialmente una. Questa funzione non esiste e non è mai stata confermata da fonti ufficiali comeo Meta. Si tratta di una fake news, come quella sulla Cortellesi agli Oscar 2025, già smentita più volte, ma che continua a rigenerarsi, ingannando molti utenti, noi compresi.