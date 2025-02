.com - We Live in Time, recensione: Andrew Garfield e Florence Pugh sono i bravissimi interpreti di una rom com non lineare

Leggi su .com

La nostradi Wein, dramedy romantico diretto da John Crowley con: un film dalla narrazione nonche si focalizza sui singoli momenti, tra passato, presente e futuro, alla ricerca del senso dell’amore e della morteWein(uscito da noi con il brutto sottotitolo Tutto il tempo che abbiamo) sulla carta sarebbe potuto essere un melò derivato dal cancer movie come ne abbiamo già visti a miriadi, soltanto magari impreziosito dall’aggiunta di due attori di caratura come. Per fortuna però il cinema non è una scienza esatta, e le sensazioni che si hanno a partire dal concept non sempre corrispondono alla realtà; è proprio il caso di questa rom com diretta da John Crowley che, attraverso una narrazione nonspalmata su piani temporali diversi, riesce con efficacia a tracciare lo spettro di una mancanza imminente attraverso i corpi e l’intensità emotiva dei suoi meravigliosi attori.