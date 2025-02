Spazionapoli.it - “Vuole solo il Napoli”: l’agente conferma la trattativa: il rinnovo è ad un passo!

Calciomercato – Un noto calciatore delè pronto a rinnovare il proprio contratto. Di seguito le parole del suo agente in merito al futuro. Una volta terminato il mercato invernale, in casaè tempo di lavorare sui rinnovi. Al momento, in rosa ci sono diversi calciatori che stanno trattando con la società per prolungare il proprio contratto. In modo particolare, però, un azzurro sarebbe nettamente avanti e potrebbe firmare il prolungamento nel minor tempo possibile.Meret rinnoverà con il: l’annuncio di PastorelloFederico Pastorello, noto procuratore è intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva” analizzando diversi temi, tra cui ildi Alex Meret con il. Di seguito le parole del.Le ultime suldi Meret (LaPresse) – Spazio.it“La volontà di Alex è di restare, l’ha detto anche pubblicamente.