Vuole scassinare il Postamat. Suona l'allarme, bloccato

TORRE D’ARESE (Pavia) Non una banda organizzata e con l’esplosivo, ma un ladro solitario con mazza da muratore e scalpello. Attrezzi da lavoro con cui non è riuscito nell’intento diila Torre d’Arese e che ha invece abbandonato sul posto, dopo aver fatto scattare il sistema d’allarme, fallendo però anche nel tentativo di fuggire,dai carabinieri mentre scappava per i campi. Il presunto responsabile, un uomo 38enne di Villanterio, è stato denunciato per tentato furto. Erano le 3 della notte tra lunedì e ieri quando è scattatoper la manomissione in atto allo sportello automatico installato da Poste Italiane nel 2019 a Torre d’Arese. All’arrivo della pattuglia della stazione di Villanterio, della compagnia di Pavia, sono stati trovati solo gli attrezzi da lavoro, impropriamente utilizzati come arnesi da scasso.