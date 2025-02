Sport.quotidiano.net - Vuelle Valli: "Leka? Cerca la stima dei tifosi"

Presidente, oggi la battuta migliore gliel’ha detta Valter Scavolini: Andrea, metti un’altra mattonella. "Difficile nel breve, oggi per vincere uno scudetto servirebbero decine di milioni di euro. Sognare è bello ma per la nostra realtà attuale è più giusto parlare di obiettivi, vedremo se riusciamo già quest’anno a tenergli fede". Aver invitato i giocatori dellaodierna a questa cerimonia, insieme ai campioni degli scudetti, che significato ha? "Secondo me molto importante. Questa spirito tra i giocatori vecchi e quelli nuovi si deve tramandare come un filo biancorosso che lega la nostra storia. Penso che la figura di Spiropossa aiutare in questo: giocò in Coppa dei Campioni contro quella Scavolini, ha scelto Pesaro come la sua casa, oggi è il nostro allenatore, lo trovo simbolico".