Juventusnews24.com - Vucinic: «La Juventus e i suoi tifosi li ho impressi nella mente e nel cuore. Dal primo gol allo Scudetto, vi racconto tutto»

di RedazioneNews24: «La Juve e ili hoe nel». Intervista all’ex attaccante dei bianconeri, ecco le sue paroleMirkoè tornato all’Allianz Stadium in occasione di Juve–Benfica. L’ex bianconero ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club.LA JUVE – «Lae ili hoe nel, tornare qui ha risvegliato tutte le splendide emozioni che ho vissuto in questo Club e in questo stadio. Tutti sappiamo quanto sono importanti iper la squadra, quanto possono aiutare i giocatori in qualsiasi momento e anche fare la differenza con il calore del loro supporto che, vi assicuro, si percepisce in una maniera che è complicato descrivere».LA PRIMA RETE – «Non dimenticherò mai quella prima rete con la maglia bianconera realizzata proprio a casa, all’Allianz Stadium.