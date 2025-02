Ilfattoquotidiano.it - Volvo XC90, la prova de Il Fatto.it – Il suv ibrido premium che convince – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal 2002 laè l’ammiraglia della casa di Goteborg e, dopo oltre 1,6 milioni di unità vendute nel mondo e quasi 30.000 in Italia, arriva la terza generazione con un upgrade estetico e tecnologico che mutua molti aggiornamenti dal mondo delle full electric del brand. Sotto il cofano, la gamma motori prevede due opzioni: il powertrain plug-in hybrid T8, che combina un motore termico da 310 CV con un’unità elettrica da 145 CV per un’autonomia a zero emissioni di circa 70 km, e il mild hybrid B5 da 250 CV. E’ inoltre disponibile anche una versione blindata, equipaggiata con il propulsore B6 mild hybrid da 300 CV.Rimaste invariate le dimensioni, laè lunga 4,95 m, larga 1,93 m e alta 1,77 m, il design del frontale si rinnova con una griglia aggiornata e gruppi ottici che reinterpretano il caratteristico “martello di Thor” con linee più contemporanee, un’evoluzione che coinvolge anche il posteriore.