Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana, la Lidl-Trek si impone nella cronosquadre, maglia a Vacek, Milan subito dietro

Leggi su Oasport.it

La 76a edizione dellaa lasi apre con il successo dellacronometro a squadre lunga 34.3 chilometri e con partenza e arrivo a Orihuela. Un dominio assoluto quello della squadra di Jonathanche vince con il crono di 39”19 alla media oraria di 52.322 km/h.di leader che va sulle spalle di Mathias, con.Seconda posizione per il Team Jayco AlUla che arriva decisamente distante, a 46 secondi di ritardo, con una media oraria di 51.306 km/h. Un buon riferimento, ma certamente distante da quello della: è comunque in una buona posizione per la classifica generale Ben O’Connor, uno dei favoriti al successo finale.Terza posizione per una formazione che ha al suo interno una serie di corridori molto competitivi per i fini della generale, ossia l’UAE Team Emirates – XRG.