Volley femminile, Roma cede al tie-break col Potsdam: serve la rimonta per la finale di Challenge Cup

è stata sconfitta dalper 3-2 (25-21; 21-25; 19-25; 25-15; 15-9) nella semid’andata dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le capitoline, che in campionato sono in piena lotta per non retrore in Serie A2, saranno chiamate alla grandenella partita di ritorno che si disputerà tra un paio di settimane nella Città Eterna: la formazione italiana dovrà vincere per 3-0 o 3-1 per qualificarsi all’atto conclusivo, in caso di successo al tie-si giocherà il golden set., alla sua prima apparizione continentale in questo nuovo ciclo agonistico, spera di poter lottare per il trofeo in una possibiletutta italiana, visto che dall’altra parte del tabellone Chieri ha superato il Galatasaray Istanbul per 3-1 in terra turca.