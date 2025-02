Oasport.it - Volley femminile, Chieri mostra i muscoli in Challenge Cup: lezione a domicilio al Galatasaray e finale a un passo

ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (27-29; 25-20; 25-17; 25-17) nella semid’andata dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. La formazione piemontese ha espugnato il sempre caldo Burhan Felk Salonu della metropoli anatolica, riuscendo a rimontare la temibile compagine turca e conquistando una vittoria che mette una serie ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo. Le ragazze di coach Giulio Bregoli dovranno imporsi in almeno due set nell’incontro di ritorno in programma tra due settimane tra le mura amiche per meritarsi la possibilità di battagliare per il trofeo contro la vincente di Roma-Potsdam, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Ci potrebbe dunque essere un derby tutto italiano per mettere le mani sul titolo, visto che le capitoline hanno tutte le carte in regola per superare le tedesche.