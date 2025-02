Volley femminile Challenge Cup | Chieri vince 3-1 a Istanbul Roma cede al tie break col Postdam

Leggi su Sportface.it

Sorrisi a metà per l’Italia nella serata di semifinali di andata diCup. La Reale Mutua Fenera’76e lo fa in rimonta contro le turche del Galatasaray Daikin per 3-1 (27-29, 25-20, 25-17, 25-17), mentre la Smisi è arresa sul parquet delper 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-9).Al Burhan Felek Voleybol Salonu diil primo atto del doppio confronto non parte bene per. La squadra turca di Alberto Bigarelli, ex della gara con un passato da assistente allenatore di Bregoli nella stagione 2022/2023, si aggiudica un primo set (29-27) che dal 13-13 in poi è stato una battaglia di nervi, giocata punto a punto, fino ai vantaggi decisi prima dall’ace di Bongaert e poi dallo squillo di Aydin. La scintilla scocca puntuale nella testa e nelle braccia delle ragazze di Bregoli.