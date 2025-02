Volley Champions League femminile | Milano senza problemi a Schwerin quarti più vicini

Leggi su Sportface.it

Non sbaglia la Numia Vero, che si aggiudica l’andata dei playoff della Cev2024/2025 di. Bella vittoria per la squadra allenata da coach Stefano Lavarini, che batte in trasferta in tre set l’SSC Palmbgercon il punteggio di 0-3 (14-25, 23-25, 16-25). Partita quasi mai in discussione, se non nel secondo set, molto equilibrato, e che rappresenta un ottimo segnale per la squadra meneghina che fa un passo deciso verso idi finale. Grazie a questo successo netto in tre set, abasterà vincere “solo” due set nella partita di ritorno che si giocherà giovedì 20 febbraio., che aveva chiuso il girone C al secondo posto dietro solo al VakifBank, ha confermato, così, il buon momento di forma che le ha viste inanellare, prima di stasera, otto vittorie consecutive, compresa quella molto larga in campionato contro il Talmassons.