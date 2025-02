Oasport.it - Volandri: “Vogliamo continuità nelle vittorie. Non sottovaluto la Spagna. Nel 2023 Fognini mi disse…”

Filipposi racconta, ospite dell’ultima puntata di TennisMania condotta da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) e da Guido Monaco (voce tecnica di Eurosport) in onda sul canale Youtube di OA Sport. Due successi in fila in Coppa Davis sono un dato storico per l’Italia e il Bel Paese avrà la possibilità, visto il cambio di regolamento, di entrare in gioco nell’edizione 2025 direttamente dalle Finals di novembre, essendo la nazione ospitante.“Non è mai un male ricordare lee cosa abbiamo costruito e fatto. Siamo però già nella riprogrammazione per provare a conquistare nuovamente l’Insalatiera. Stiamo studiando i possibili avversari, avendo il privilegio di essere nella Final Eight di Bologna“, le prime parole del capitano di Coppa Davis.“Potremo giocare per i prossimi tre anni in casa e questo ci darà l’opportunità di programmare per il triennio in funzione di un nuovo successo.