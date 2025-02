Vivoanapoli | da Ferito a morte a Parthenope Napoli fuggire o restare?

Leggi su Ildenaro.it

Evento diAPS e di Fondazione Guida alla Cultura ETS, sabato 8 febbraio, ore 10.30, Teatro Sannazaro: daa Pathenope.. Un costante dilemmaIl libro di Raffaele La Capria pone al centro l’impossibilità di vivere a, un tema che, a 64 anni dalla sua pubblicazione, ritorna nel film di Paolo Sorrentino, diventando l’occasione per un pubblico confronto sull’attualità o meno di un racconto della città da cui.L’intento è riunire esponenti del terzo settore, dell’industria, della cultura, della ricerca, del Commissariato di Governo per Bagnoli, per una discussione che faccia emergere modalità, strumenti e piani necessari per ridurre la perdita non solo numerica (negli ultimi 20 anni il 40% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno lasciato), di forze che possano dare una risposta alla necessità di modernizzazione, di trasformazione, di sviluppo sociale oltre che economico del nostro territorio.