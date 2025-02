Terzotemponapoli.com - Viviani e Lo Monaco a Stile TV sul Napoli, Conte e Okafor

TV: “Quanto fatto dalè straordinario! Ma ordinario per.”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio, allenatore ed ex“Questo mese per chi è impegnato in Champions ed ha tante partite da fare è fondamentale. L’Inter ci sta arrivando bene, in una condizione fisica spettacolare e sta recuperando anche calciatori. Ciò che ha fatto ilfinora in questo campionato è qualcosa di ordinario per, ma straordinario guardando con una visione oggettiva! L’allenatore conta tanto, ma non di certo per il 70% perché alla fine sono i calciatori che vanno in campo. La bravura dell’allenatore sta nel far rendere tutti al massimo. E’ la qualità dei giocatori che conta, perché gli asini non possono mai diventare cavallo e bisogna essere cavallo di razza per giocare in certe squadre!è arrivato adopo una stagione non buona, gli altri allenatori invece sono arrivati dopo uno scudetto vinto e avere un momento di umano appagamento è del tutto normale e comprensibile.