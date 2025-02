Thesocialpost.it - Vito Di Tano, morto a 70 anni il “Gigante del fango”: era l’icona del ciclocross italiano

Leggi su Thesocialpost.it

nella notte tra il 4 e il 5 febbraio a FasanoDi, icona del. L’ex campione, malato da tempo, lascia un’eredità sportiva straordinaria, segnata da due titoli mondiali, sei campionati italiani e 200 vittorie complessive, di cui 56 su strada.Leggi anche: Domenico Padalino,l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaUna carriera ricca di successiDiconquistò il suo primo titolo iridato nel 1979 a Saccolongo, per poi ripetersi nel 1986 a Lembeek. La sua carriera fu coronata anche da importanti riconoscimenti: nel 1979 ricevette la Medaglia d’oro al Merito Sportivo, mentre nel 2010 il CONI lo premiò con la Palma di Bronzo. Il ciclismoperde così uno dei suoi protagonisti più amati, un atleta che ha scritto pagine memorabili della disciplina e che resterà un punto di riferimento per le future generazioni.