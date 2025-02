Thesocialpost.it - Viterbo, muore nell’incendio mentre è al telefono con un’amica: le ultime parole di Letizia Faggiano

La procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo, al momento contro ignoti, sull’incendio che lunedì 3 febbraio ha devastato una palazzina in via della Stazione a Oriolo Romano, causando la morte di, 80 anni. Sul corpo della donna, la pm Paola Conti ha disposto l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.“Non ho ancora capito cosa sia successo, è tutto surreale”, racconta la donna da cui sarebbe partito l’incendio. Cinquantacinque anni, vive sola da circa due anni e mezzo nell’appartamento al primo piano, quello in cui si sono sviluppate le fiamme. “Sono poco a casa – spiega – perché per lavoro rientro sempre tardi. Lunedì sera, dopo essermi fatta la doccia, ho trovato il fuoco in camera. Ho provato a spegnerlo e ho aperto le finestre della terrazza, ma le fiamme si sono propagate verso l’alto.