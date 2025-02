Lanazione.it - Violenza sessuale su un ragazzo. Notaio finisce sotto processo. La denuncia di un 19enne

La Spezia, 5 febbraio 2025 – L’accusa è grave: aver commesso atti sessuali su undi 19 anni all’epoca dei fatti. Una vicenda molto delicata e da trattare con la massima cautela vista la gravità delle accuse, partita nei mesi scorsi dalladel giovane nei confronti di unresidente in provincia di Spezia, di cui omettiamo l’identità proprio a tutela della presunta vittima delle sue azioni. Ilè infatti un parente delle persone assunte a suo tempo dal professionista per prestare servizio come domestici nella sua abitazione. Un rapporto professionale andato avanti per anni e poi terminato. L’episodio contestato sarebbe avvenuto nell’autunno del 2023 nell’abitazione del professionista: sulla base dellaperpresentata dal giovane, ieri mattina il giudice per le udienze preliminari Marinella Acerbi ha disposto il rinvio a giudizio del, la sua posizione verrà quindi giudicata nel corso di unnel quale avrà modo di difendersi dalle accuse mosse a suo carico.