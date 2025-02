Ilrestodelcarlino.it - Vino senza alcol e dazi: parola ai produttori

Dopo circa 12 anni di dibattiti e polemiche, si potrà produrreanico anche in Italia. Il ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare ha recepito la norma europea e ha autorizzato iitaliani a realizzare e commercializzare-free. La firma del decreto da parte del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha trova l’approvazione e il plauso delle maggiori associazioni di settore come Federvini, Uiv, e Assoenologi. Una opportunità per tutti quelli che non bevono o non possono bere, circa il 70% della popolazione mondiale o un espediente per utilizzare ilinvenduto che giace nelle cantine, circa 40 milioni di ettolitri? La deazione è infatti sicuramente una possibilità per ridurre le giacenze. Non solo. Sulle aziende vitivinicole italiane e del Piceno in particolare, incombono anche i possibiliimposti dagli Stati Uniti pari al 25% del costo.