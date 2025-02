Villarreal attraversa le dita di Gerard Moreno

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 01:54:00 Il web è in subbuglio:Qualsiasi titolo utilizzato per illustrare notizie come sicuramente non mancheranno l’originalità. Perché, sfortunatamente aè stato ripetuto in infinite occasioni durante le ultime stagioni. Un ciclo maledetto di cui il calciatore catalano non può sfuggire e chi ha ripetutamente fermato la gara di quello che è uno dei migliori giocatori di calcio in campionato quando la salute lo ha permesso. E sfortunatamente, è stato troppo poco negli ultimi anni.L’attaccante di Santa Perpetua ha dovuto ritirarsi durante la partita di questo fine settimana contro Valladolid dopo aver notato Alcuni inconvenienti muscolari nella zona Soleus. Lo stesso che lo ha portato lungo il percorso dell’amarezza durante le ultime campagne. Il giocatore è in attesa di prove che confermano la portata di questi disagi e, nel frattempo, non si esercita questa settimana mentre il club contiene respiro.