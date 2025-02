Ilgiorno.it - Vigevano, minoranze in corteo per chiedere le dimissioni della Giunta

(Pavia), 5 febbraio 2025 – Un presidio unitario di tutte le forze politiche e civiche di opposizione per raccogliere le firme eall’attuale amministrazione di dimettersi. L’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio a partire dalle 10.30 in piazza Ducale. All’iniziativa hanno aderito il Polo Laico, Rifondazione Comunista, il M5S, il Pd, Italia Viva, Azione, Verdi-Sinistra Italiana, Immagina, Rinascita Vigevanese-Ztl,Prima di tutto, LiberlConservatori,Futura e Sovranisti per l’Italia. Andrea Ceffa sindaco disospeso dall’incarico (a sinistra) con l’avvocato Luca Angeleri L’accusa “La città è da tempo ormai allo sbando – dicono – e non esiste alcuna prospettiva reale per il futuro. Molte aziende hanno chiuso o hanno deciso di trasferirsi altrove; il turismo è inesistente, i parchi pubblici sono in condizioni devastanti, i negozi chiudono.