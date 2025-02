Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, strappò borsa ad 85enne e la fece cadere: arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 12 gennaio le hanno sottratto lacon poche decine di euro dentro e l’hanno fatta: vittima, nel pieno centro di, un’anziana di di 85 anni che venne ricoverata in gravi condizioni. Oggi i Carabinieri della compagnia diCentro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica – “VII Sezione Sicurezza Urbana”, a carico di un 59enne dei Quartieri Spagnoli, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato del reato di rapina pluriaggravata.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo operativo diCentro, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea – grazie all’analisi delle immagini di numerosi impianti disorveglianza ed alle testimonianze dei presenti – il 59enne, dopo aver pedinato l’anziana donna, l’ha aggredita alle spalle all’ingresso della Galleria Umberto I, a pochi metri dalla centralissima via Toledo, strappandole con violenza latenuta sulla spalla, al punto da farlaper terra.