VIDEO – Lautaro Martinez vince un premio con l’Inter! La magia

Il mese di gennaio ha riportato a Simone Inzaghi unin formato 2022-2023. Infallibile e decisivo nel momento del bisogno,lo ha premiato su X.CHE MESE! – Tornare meglio di così era difficile per. L’attaccante delha vissuto mesi complicati, ha segnato poco e ha sofferto una condizione fisica non ottimale almeno fino a dicembre. Gli errori sotto porta con l’Atalanta in Supercoppa sono stati il punto più basso raggiunto dal Toro, che però ha risposto in campo ritrovandosi nel momento decisivo per i suoi compagni. A gennaio l’argentino ha trascinato la squadra a suon di gol e prestazioni da capitano e vero leader., che gol a Praga!– In questo meseha giocato due partite di Champions League e le ha vinte segnando quattro gol e subendone zero.