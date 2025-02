Anteprima24.it - VIDEO/ Fornelle, murales firmato anche dal poeta urbano Rocco Hunt

Tempo di lettura: 2 minuti Tra i versi delAlfonso Gatto, il quartiereoggi può celebrarela presenza e la firma di un altro artista che ha reso orgogliosa la città di Salerno di avergli dato i natali.prima dello sbarco a Sanremo cerca sostegno e supporto dalla sua città quella dalla quale come canterà in mille vote ancora lo ha privato di una parte di felicità perché come si legge nel testo del brano che sarà presentato a Sanremo.“Non è stata domenica mai più da quando sono andato via da casa mia”. La stessa frase che ilha voluto scrivere sulle pareti del rione “” tra iquelli già realizzati dalla fondazione Gatto con l’artista Green Pino. Una sorta di omaggio e di ringraziamento al quartiere che gli è stato vicinonella realizzazione delche accompagneranno il lancio della canzone che certamente avrà tra i principali sostenitori proprio i cittadini salernitani che hanno già prenotato un posto in prima fila davanti alla TV per ascoltare e sostenere il rapper, nato a Sant’Eustachio, nella zona orientale e moltiplicare Mille Vote per Mille Voti.